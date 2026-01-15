New York: in calo Roper Technologies

azienda nordamericana specializzata in software industriale

Nasdaq 100

Roper Technologies

indice dei titoli tecnologici USA

Roper Technologies

(Teleborsa) - Pressione sull', che tratta con una perdita del 2,17%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 410,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 421,9. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 405,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)