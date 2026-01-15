Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 20:16
25.674 +0,82%
Dow Jones 20:16
49.559 +0,83%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

New York: in calo Roper Technologies

Migliori e peggiori
New York: in calo Roper Technologies
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda nordamericana specializzata in software industriale, che tratta con una perdita del 2,17%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Roper Technologies rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 410,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 421,9. Il peggioramento di Roper Technologies è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 405,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
