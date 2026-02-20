Wall Street debole in apertura, dati macro deludono le attese

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,37% sul, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 6.864 punti, sui livelli della vigilia.Poco sopra la parità il(+0,31%); senza direzione l'(+0,01%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nel listino, i settori(-0,71%),(-0,55%) e(-0,54%) sono tra i più venduti.Indici penalizzati da un mix diinferiore alle. Si estendono quindi le perdite della sessione precedente alimentate dallein Medio Oriente e dai toni restrittivi dellaI riflettori degli investitori si sono concentrati sui: l', la misura preferita dalla Fed per monitorare l'inflazione, è salito del 3% su base annua, toccando il livello più alto da novembre 2023 e restando ben al di sopra del target del 2%. Contemporaneamente, laha mostrato un'espansione dell'1,4%, valore significativamente più basso rispetto al 2,8% previsto dal consenso.Oltre ai dati macro, i mercati monitorano con apprensione ildopo la decisione didi bloccare i rimborsi e vendere asset per, mossa che ha sollevato dubbi sulla qualità del credito e sull'esposizione del settore al. Resta inoltre alta l'attenzione anche sullaper la sentenza attesa sulla legittimità deidel Presidente Trump.Sul, nonostante il lieve calo odierno, il petrolio si avvia a chiudere la settimana con un balzo del 6% a causa dei timori per le forniture derivanti dalle tensioni USA-Iran.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,10%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,01%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,79%.Al top tra i, si posizionano(+2,28%),(+1,53%),(+1,34%) e(+0,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,38%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,59%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,14%.