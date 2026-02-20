Wall Street debole in apertura, dati macro deludono le attese

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,37% sul Dow Jones
, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500
, che continua la seduta a 6.864 punti, sui livelli della vigilia.
Poco sopra la parità il Nasdaq 100
(+0,31%); senza direzione l'S&P 100
(+0,01%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto telecomunicazioni
. Nel listino, i settori finanziario
(-0,71%), sanitario
(-0,55%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,54%) sono tra i più venduti.
Indici penalizzati da un mix di inflazione persistente
e crescita economica
inferiore alle attese
. Si estendono quindi le perdite della sessione precedente alimentate dalle tensioni geopolitiche
in Medio Oriente e dai toni restrittivi della Federal Reserve
.
I riflettori degli investitori si sono concentrati sui dati macroeconomici di dicembre
: l'indice dei prezzi PCE core
, la misura preferita dalla Fed per monitorare l'inflazione, è salito del 3% su base annua, toccando il livello più alto da novembre 2023 e restando ben al di sopra del target del 2%. Contemporaneamente, la stima preliminare del PIL del quarto trimestre 2025
ha mostrato un'espansione dell'1,4%, valore significativamente più basso rispetto al 2,8% previsto dal consenso.
Oltre ai dati macro, i mercati monitorano con apprensione il settore del credito privato
dopo la decisione di Blue Owl Capital
di bloccare i rimborsi e vendere asset per 1,4 miliardi di dollari
, mossa che ha sollevato dubbi sulla qualità del credito e sull'esposizione del settore al comparto software
. Resta inoltre alta l'attenzione anche sulla Corte Suprema
per la sentenza attesa sulla legittimità dei dazi
del Presidente Trump.
Sul fronte energetico
, nonostante il lieve calo odierno, il petrolio si avvia a chiudere la settimana con un balzo del 6% a causa dei timori per le forniture derivanti dalle tensioni USA-Iran. La sola Blue Chip
del Dow Jones in sostanziale aumento è Merck
(+0,64%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Goldman Sachs
, che ottiene -1,10%.
Discesa modesta per Boeing
, che cede un piccolo -1,01%.
Pensosa Nvidia
, con un calo frazionale dello 0,97%.
Tentenna Apple
, con un modesto ribasso dello 0,79%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano AppLovin
(+2,28%), CoStar
(+1,53%), Roper Technologies
(+1,34%) e Ferrovial
(+0,99%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Copart
, che continua la seduta con -9,38%.
Scivola Intel
, con un netto svantaggio del 2,67%.
In rosso Palantir Technologies
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,59%.
Spicca la prestazione negativa di Seagate Technology
, che scende del 2,14%.