Piazza Affari: risultato positivo per il comparto telecomunicazioni in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
15 gennaio 2026 - 10.00
Performance positiva per l'
indice del settore telecomunicazioni
, che continua la giornata in aumento dell'1,34% rispetto alla chiusura precedente.
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Telecommunications - Ss
+1,73%
