PLATINUM del 14/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 gennaio
Brillante rialzo per il metallo bianco-argenteo, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,03%.
Le implicazioni di breve periodo del platino sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2.422,5. Possibile una discesa fino al bottom 2.310. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2.535.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)