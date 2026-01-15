Sanzioni, UE abbassa prezzo massimo del greggio russo a 44,10 dollari al barile

(Teleborsa) - La Commissione europea ha comunicato che verrà. Il nuovo prezzo massimo per il petrolio greggio russo è di, in vigore dal 1° febbraio. A partire dal 15 gennaio i vecchi contratti conclusi con il precedente price cap potranno essere eseguiti per 90 giorni.Nell'ambito del 18° pacchetto di sanzioni il tetto è stato abbassato da 60,00 a 47,60 dollari con un meccanismo automatico e dinamico introdotto per fissare il futuro tetto massimo del prezzo del petrolio greggio. Il nuovo meccanismo garantisce che il limite sia semprenel periodo di riferimento precedente (22 settimane), ricorda una nota.La Commissione evidenzia cheè stata, e rimarrà, una priorità assoluta per l'UE, con l'obiettivo di indebolire la capacità di Mosca di condurre la sua guerra illegale di aggressione contro l'Ucraina.Il tetto massimo sarà soggetto ada parte della Commissione, anche se sono possibili revisioni straordinarie se debitamente giustificate dagli sviluppi nei mercati petroliferi o da altre circostanze impreviste. La Commissione è in contatto regolare con gli Stati membri dell'UE, nonché con i partner internazionali, per garantire uno stretto coordinamento delle misure.Laper la limitazione del prezzo del petrolio ha istituito un meccanismo di limitazione del prezzo del petrolio sul petrolio greggio e sui prodotti petroliferi russi trasportati via mare nel 2022. Gli operatori dell'UE sono autorizzati a fornire trasporto marittimo e servizi correlati solo per il petrolio greggio e i prodotti petroliferi russi se venduti a un prezzo pari o inferiore a quello pertinente. Questo meccanismo è stato specificamente progettato per esercitare ulteriore pressione sulle entrate petrolifere della Russia, mantenendo stabili i mercati energetici globali attraverso forniture continue.