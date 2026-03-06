Milano
12:58
44.103
-1,13%
Nasdaq
5-mar
25.020
-0,29%
Dow Jones
5-mar
47.955
-1,61%
Londra
12:58
10.348
-0,63%
Francoforte
12:58
23.560
-1,07%
Venerdì 6 Marzo 2026, ore 13.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 84,09 dollari alle 11:30
Petrolio a 84,09 dollari alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
06 marzo 2026 - 11.30
Prezzo del greggio Wti a 84,09 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 62,85 dollari alle 08:30
Petrolio a 65,7 dollari alle 15:40
Petrolio a 66,04 dollari alle 11:30
Petrolio a 63,4 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
+5,50%
Altre notizie
Petrolio a 80,79 dollari alle 19:30
Petrolio a 74,96 dollari alle 15:40
Petrolio a 65,72 dollari alle 19:30
Petrolio a 65,66 dollari alle 08:30
Petrolio a 63,44 dollari alle 19:30
Petrolio a 66,85 dollari alle 19:30
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto