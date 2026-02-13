Milano 17:30
45.449 -1,67%
Nasdaq 17:33
24.793 +0,43%
Dow Jones 17:33
49.590 +0,28%
Londra 17:30
10.436 +0,32%
Francoforte 17:30
24.903 +0,20%

New York: in forte denaro Arista Networks

Migliori e peggiori
New York: in forte denaro Arista Networks
(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,20%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Arista Networks più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Arista Networks. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 147,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 140,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 137,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```