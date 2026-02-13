New York: in forte denaro Arista Networks

(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,20%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Arista Networks
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Arista Networks
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 147,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 140,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 137,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)