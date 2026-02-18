New York: andamento negativo per Arista Networks

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet
, in flessione del 3,77% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Arista Networks
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Arista Networks
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 140,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 135,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 146,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)