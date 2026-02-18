Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:10
25.038 +1,36%
Dow Jones 18:10
49.856 +0,65%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

New York: andamento negativo per Arista Networks

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per Arista Networks
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, in flessione del 3,77% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Arista Networks, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve di Arista Networks è in rafforzamento con area di resistenza vista a 140,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 135,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 146,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```