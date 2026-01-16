Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 15/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio
Lieve ribasso per indice spagnolo, che chiude in flessione dello 0,30%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 17.678. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 17.625. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 17.607,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)