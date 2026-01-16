Aptiv scambia in rosso a New York

fornitore di componenti per i veicoli

Aptiv

S&P-500

Aptiv

(Teleborsa) - Pressione sul, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,34%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 81,47 USD, con il supporto più immediato individuato in area 76,46. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 74,73.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)