Aptiv scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di componenti per i veicoli
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,34%.
L'andamento di Aptiv
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Aptiv
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 81,47 USD, con il supporto più immediato individuato in area 76,46. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 74,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)