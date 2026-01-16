Londra: calo per Rio Tinto

(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo minerario anglo-australiano
, che presenta una flessione del 2,12%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rio Tinto
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Rio Tinto
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 63,83 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 63. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 64,66.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)