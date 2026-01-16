Milano 11:30
45.732 -0,26%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 11:30
10.246 +0,07%
Francoforte 11:30
25.322 -0,12%

Londra: calo per Rio Tinto

(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo minerario anglo-australiano, che presenta una flessione del 2,12%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rio Tinto più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Rio Tinto rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 63,83 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 63. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 64,66.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
