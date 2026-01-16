New York: andamento rialzista per Seagate Technology

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda americana attiva nel settore storage
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,32%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Seagate Technology
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,34%, rispetto a +0,38% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
La tendenza di breve del leader nella produzione di driver per hard-disk
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 335,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 325,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 346,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)