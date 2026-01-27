New York: su di giri Seagate Technology

azienda americana attiva nel settore storage

Seagate Technology

Nasdaq 100

leader nella produzione di driver per hard-disk

Seagate Technology

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l', che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,50%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 395 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 357,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 432,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)