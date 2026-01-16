Milano 17:35
45.800 -0,11%
Nasdaq 18:22
25.552 +0,02%
Dow Jones 18:22
49.411 -0,06%
Londra 17:35
10.235 -0,04%
Francoforte 17:35
25.297 -0,22%

New York: andamento sostenuto per Lam Research

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Lam Research
(Teleborsa) - Bene il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, con un rialzo del 3,12%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lam Research evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lam Research rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Lam Research è in rafforzamento con area di resistenza vista a 227 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 220,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 233,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```