New York: andamento sostenuto per Lam Research

(Teleborsa) - Bene il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, con un rialzo del 3,12%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lam Research
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lam Research
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Lam Research
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 227 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 220,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 233,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)