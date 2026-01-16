Milano 16:42
New York: in calo Salesforce

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che tratta con una perdita del 2,53%.

Lo scenario su base settimanale di Salesforce rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Salesforce suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 225,1 USD con tetto rappresentato dall'area 231,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 222,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
