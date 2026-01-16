New York: in calo Salesforce

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che tratta con una perdita del 2,53%.
Lo scenario su base settimanale di Salesforce
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Salesforce
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 225,1 USD con tetto rappresentato dall'area 231,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 222,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)