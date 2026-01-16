Milano 17:35
45.800 -0,11%
Nasdaq 18:23
25.556 +0,04%
Dow Jones 18:23
49.421 -0,04%
Londra 17:35
10.235 -0,04%
Francoforte 17:35
25.297 -0,22%

New York: in rally Eaton

Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nella gestione intelligente dell'energia, che tratta in rialzo del 4,69%.
