New York: Eaton in forte calo

(Teleborsa) - In forte ribasso l', che mostra un -5,07%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 365,8 USD e primo supporto individuato a 350,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 380,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)