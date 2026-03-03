New York: Eaton in forte calo

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda attiva nella gestione intelligente dell'energia
, che mostra un -5,07%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Eaton
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo di Eaton
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 365,8 USD e primo supporto individuato a 350,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 380,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)