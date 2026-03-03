Milano 17:35
New York: Eaton in forte calo

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda attiva nella gestione intelligente dell'energia, che mostra un -5,07%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Eaton rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di Eaton classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 365,8 USD e primo supporto individuato a 350,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 380,9.

