New York: allunga il passo Eaton

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda attiva nella gestione intelligente dell'energia
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,21%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Eaton
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Eaton
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 401,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 391,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 412,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)