New York: allunga il passo Eaton

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l', che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,21%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 401,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 391,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 412,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)