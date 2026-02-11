Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 19:08
25.163 +0,14%
Dow Jones 19:08
50.095 -0,19%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

New York: allunga il passo Eaton

Migliori e peggiori
New York: allunga il passo Eaton
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda attiva nella gestione intelligente dell'energia, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,21%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Eaton rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Eaton è in rafforzamento con area di resistenza vista a 401,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 391,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 412,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```