New York: ingrana la marcia Eaton

(Teleborsa) - Effervescente l'azienda attiva nella gestione intelligente dell'energia
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,76%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Eaton
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,97%, rispetto a +0,42% dell'indice del basket statunitense
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Eaton
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 352,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 343,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 361,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)