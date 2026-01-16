Piazza Affari: andamento negativo per Mediobanca

(Teleborsa) - Pressione sull'istituto di piazzetta Cuccia
, che tratta con una perdita del 2,22%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Mediobanca
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della banca d'affari italiana
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Mediobanca
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 17,71 Euro. Primo supporto a 17,17. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 16,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)