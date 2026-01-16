Milano 9:43
45.747 -0,23%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:43
10.218 -0,21%
25.304 -0,19%

Piazza Affari: andamento negativo per Mediobanca

(Teleborsa) - Pressione sull'istituto di piazzetta Cuccia, che tratta con una perdita del 2,22%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Mediobanca rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della banca d'affari italiana. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Mediobanca evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 17,71 Euro. Primo supporto a 17,17. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 16,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
