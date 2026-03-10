Milano 13:52
45.014 +2,25%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:53
10.403 +1,50%
Francoforte 13:53
23.905 +2,12%

Piazza Affari: mette il turbo Mediobanca

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: mette il turbo Mediobanca
Effervescente l'istituto di piazzetta Cuccia, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,04%.
Condividi
```