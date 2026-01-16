Piazza Affari: brillante l'andamento di Sanlorenzo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per ilproduttore di yacht e superyacht
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,14%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sanlorenzo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sanlorenzo
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Sanlorenzo
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 33,68 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 33,03. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 34,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)