Milano 9:43
45.747 -0,23%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:43
10.218 -0,21%
25.304 -0,19%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Sanlorenzo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per ilproduttore di yacht e superyacht, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,14%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sanlorenzo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sanlorenzo rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Sanlorenzo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 33,68 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 33,03. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 34,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
