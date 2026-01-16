Milano 11:32
Prezzi consumo Italia (MoM) in dicembre

Prezzi consumo Italia (MoM) in dicembre
Italia, Prezzi consumo in dicembre su base mensile (MoM) +0,2%, in aumento rispetto al precedente -0,2% (in linea con le stime degli analisti).
