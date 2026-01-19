Eventi e scadenze: settimana del 19 gennaio 2026

Lunedì 19/01/2026

(Teleborsa) -- Milano Moda - Fashion Week Uomo dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2026-27 e organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). Eventi, sfilate e collezioni che detteranno le nuove linee di tendenza della moda maschile- Fiera di Rimini - 47ª edizione della manifestazione leader nel settore foodservice, dedicata a gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, bakery e pizza, con oltre 1.300 espositori da 45 Paesi, in 138 mila mq di esposizione. Il salone offrirà una panoramica completa, dai prodotti, ingredienti e servizi alle attrezzature, arredi e soluzioni di packaging. Organizzata da Italian Exhibition Group, unisce eccellenze manifatturiere Made in Italy, tecnologie avanzate e mercati globali- Manifestazione internazionale dedicata all'oreficeria, alla gioielleria e all'orologeria organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza, con oltre 1.300 brand espositori. Evento di riferimento per la Community orafa, che riunisce l’intera filiera produttiva insieme a buyer internazionali, giornalisti e opinion leader- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita nella Repubblica di Corea- Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE- Al 56° meeting annuale del World Economic Forum di Davos che avrà come tema "A Spirit of Dialogue", si riuniranno i leader mondiali di governi, imprese, società civile e mondo accademico per partecipare a discussioni orientate al futuro volte ad affrontare le questioni globali e a definire le priorità. L'appello a un'audace azione collettiva rende l'incontro particolarmente rilevante- Centro Congressi Auditorium della Tecnica, Roma - Evento organizzato dal programma RESTART, il Partenariato esteso sulle telecomunicazioni del futuro finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell'ambito del PNRR. - Pescate (LC) - Il vicepremier e ministro Matteo Salvini sarà presente alla cerimonia di apertura al traffico del Ponte Manzoni SS36 "del Lago di Como e dello Spluga"- Borsa di New York chiusa per festività- CDA: Bilancio- CDA: Aggiornamento in merito all'andamento economico al 31.12.2025 - Ryanair terrà due conferenze stampa che si svolgeranno rispettivamente alle ore 8:45 presso Hotel Sanpi a Milano e alle ore 12:30 presso Rose Garden Hotel a Roma. Interverrà Eddie Wilson, CEO di Ryanair- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos Eventi, sfilate e collezioni che detteranno le nuove linee di tendenza della moda maschile- Al 56° meeting annuale del World Economic Forum di Davos che avrà come tema "A Spirit of Dialogue", si riuniranno i leader mondiali di governi, imprese, società civile e mondo accademico per partecipare a discussioni orientate al futuro volte ad affrontare le questioni globali e a definire le priorità. L'appello a un'audace azione collettiva rende l'incontro particolarmente rilevante- Centro Congressi Auditorium della Tecnica, Roma - Evento organizzato dal programma RESTART, il Partenariato esteso sulle telecomunicazioni del futuro finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell'ambito del PNRR. Interverranno, tra gli altri, i ministri Urso e Pichetto Fratin, i Presidenti di AGCOM, della Fondazione RESTART, di Arel, i DG di Asstel e AGID, interviste ai CEO di TIM, Iliad Italia, Fastweb + Vodafone, Open Fiber e Wind Tre, al DG di Inwit- Ryanair terrà due conferenze stampa che si svolgeranno rispettivamente alle ore 8:45 presso Hotel Sanpi a Milano e alle ore 12:30 presso Rose Garden Hotel a Roma. Interverrà Eddie Wilson, CEO di Ryanair- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos10:30 -- Sede ANCE, Roma - Presentazione dei i dati e delle analisi dell'Osservatorio congiunturale ANCE sull'industria delle costruzioni. Interverranno, tra gli altri, Flavio Monosilio (direttore Centro Studi ANCE), Federica Brancaccio (Presidente ANCE), Davide Ciferri (responsabile Unità di missione PNRR – Ministero delle Infrastrutture) e Renato Loiero (consigliere per le Politiche di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri)11:00 -- Torino - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla cerimonia per il 430° anniversario della Fondazione Ufficio Pio e della Compagnia di San Paolo11:00 -- Cittadella della Carità di Caritas Roma - Intesa Sanpaolo e Caritas Italiana a supporto delle Diocesi a sostegno degli IPM italiani. Durante l'incontro verranno presentati i risultati del programma "Giustizia con Misericordia", che ha coinvolto decine di Caritas diocesane e migliaia di detenuti e familiari in tutta Italia. Verrà illustrato anche il nuovo progetto per gli Istituti Penali per Minorenni (IPM) nel biennio 2025-2026, mirato a potenziare percorsi educativi, formativi e di reinserimento per minori e giovani in ambito penale14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione dell'amministratore delegato e direttore generale dell'Enel, Flavio Cattaneo15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:00 -- Il roadshow nazionale di organizzato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Confindustria, fa tappa a Bari, con focus su transizione ecologica, innovazione, rilancio del Mezzogiorno, imprenditoria giovanile, internazionalizzazione e abitare sostenibile. - Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo L'appello a un'audace azione collettiva rende l'incontro particolarmente rilevante- Università Bocconi, Milano - Terza edizione del Festival Internazionale sull'Intelligenza Artificiale "Empowering the Agentic Era". Organizzato da WMF-We Make Future, riunisce i massimi esperti internazionali e startup AI, Big Tech, aziende leader e investitori, per due giorni focalizzati su nuove connessioni di business e formazione tecnica- Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni a Lefkosia- Centro Fieristico IFEMA, Madrid - La Fiera Internazionale del Turismo di Madrid è l'evento di riferimento nel settore turistico e la principale fiera per i mercati internazionali inbound e outbound, il global hub per i professionisti del turismo e la piattaforma di business più grande del settore. Partecipa ITA Airways che sarà presente con il proprio stand- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio09:00 -- Palazzo dei Congressi, Roma - Evento organizzato da Federalberghi. Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, il Ministro Francesco Lollobrigida, il Presidente di Federalberghi nazionale Bernabò Bocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Presidente di Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard09:30 -- Confindustria, Viale dell’Astronomia, Roma - Presentazione del Rapporto Annuale INPS presso la sede di Confindustria, a Roma, in viale dell'Astronomia. Parteciperanno Lucia Aleotti, Vice Presidente di Confindustria per il Centro Studi e Maurizio Marchesini, Vice Presidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali09:30 -- Aula di Montecitorio - Comunicazioni del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sull'amministrazione della giustizia09:45 -- Palazzo Giustiniani – "Sala Zuccari" Senato della Repubblica - Assogasliquidi-Federchimica presenta lo studio Bip Consulting su impatto ETS2 nei settori del residenziale, dell'industria e dell'automotive che sarà commentato da rappresentanti politico-istituzionali e di associazioni rappresentative delle industrie coinvolte, dell'ambiente e dei consumatori10:00 -- Milano - Al Comitato Esecutivo partecipa Fabio Panetta, Governatore della Banca d'Italia10:30 -- Sala della Regina, Montecitorio - "Presentazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione". Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Presenta il documento Francesco Saverio Romano, Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione. Saluto finale del Presidente del Senato, Ignazio La Russa10:45 -- Sede di SACE, Roma - Evento conclusivo del roadshow itinerante dedicato al dialogo e all'ascolto delle imprese italiane durante il quale sarà anche presentata una panoramica sulle prospettive per l'export 2026. All'evento interverranno i vertici di SACE, il Presidente Guglielmo Picchi, l’Amministratore Delegato Michele Pignotti e il Capo Economista Alessandro Terzulli11:00 -- ITAS Forum, Quartiere Le Albere (Trento) - Conferenza Stampa in presenza e in live streaming di presentazione della 50ª edizione di Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia dedicata agli operatori del settore HoReCa in programma dal 2 al 5 febbraio 202612:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontra le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Campionati mondiali del 202514:00 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise17:00 -- Campus LUISS, Roma - Evento organizzato dal Research Center Strategic Change "Franco Fontana" in collaborazione con l'associazione Prestatori Servizi di Pagamento (A.P.S.P.). Interverranno, tra gli altri, i CEO di UnipolPay, Nexi e PostePay, il Country Manager di Visa e di Mastercard, il CEO e General Manager di Bancomat, il Presidente di A.P.S.P. e Coordinatore dell'Osservatorio sui Pagamenti Digitali e il Prorettore per la Didattica e Direttore del Centro di Ricerca in Strategic Change "Franco Fontana", Luiss18:30 -- BG Training & Innovation Hub, Milano - Presentazione del Rapporto promosso dall'Osservatorio Private Banking della Liuc-Università Carlo Cattaneo e Banca Generali Private. - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 30 settembre 2025 - unica convocazione- Risultati di periodo Organizzato da WMF-We Make Future, riunisce i massimi esperti internazionali e startup AI, Big Tech, aziende leader e investitori, per due giorni focalizzati su nuove connessioni di business e formazione tecnica- Centro Fieristico IFEMA, Madrid - La Fiera Internazionale del Turismo di Madrid è l'evento di riferimento nel settore turistico e la principale fiera per i mercati internazionali inbound e outbound, il global hub per i professionisti del turismo e la piattaforma di business più grande del settore. Partecipa ITA Airways che sarà presente con il proprio stand- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Inizia la riunione di politica monetaria08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:15 -- Centro Svizzero di via Palestro, Milano - Il Forum sarà intitolato "Instabilità geopolitica e tensioni economiche e commerciali. Rischi, nuove opportunità ed effetti sui Board" e sarà focalizzato sui temi della governance e dell'impresa. Tra gli interventi, il Sottosegretario di Stato Freni, i presidenti di Nedcommunity, Anima Holding, Enea, Assonime, Mediolanum, Generali, Eni e PwC Italia, il Managing Director Head of BlackRock Italia e il DG di Assogestioni09:30 -- Aula de Carli, campus Bovisa, Milano - Convegno Finale dell'Osservatorio Blockchain & Web3. - Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo L'appello a un'audace azione collettiva rende l'incontro particolarmente rilevante- Centro Fieristico IFEMA, Madrid - La Fiera Internazionale del Turismo di Madrid è l'evento di riferimento nel settore turistico e la principale fiera per i mercati internazionali inbound e outbound, il global hub per i professionisti del turismo e la piattaforma di business più grande del settore. Partecipa ITA Airways che sarà presente con il proprio stand- Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni a Lefkosia- Pubblica il rapporto trimestrale (Q1-2026) sul mercato del gas- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Palazzo del Ghiaccio, Milano - Terza edizione del Forum Internazionale del Turismo, promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con ENIT. Saluti istituzionali di Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, parteciperanno, tra gli altri, i ministri Santanchè, Abodi, Lollobrigida e Piantedosi, l'AD di ENIT, i presidenti di Confindustria, Federalberghi e FIPE e Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea09:00 -- Hotel Parco dei Principi, Roma - L'evento, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e ICE Agenzia con l'Ambasciata d'Italia a Berlino, si svolge a margine del Vertice Intergovernativo Italia-Germania con interventi dei Ministri Tajani e Urso e del Ministro tedesco Katherina Reiche, seguita da panel su industria avanzata (automotive, siderurgia, farmaceutica), infrastrutture/energia/connettività e difesa/sicurezza/aerospazio. Conclusioni di Giorgia Meloni e del Cancelliere Friedrich Merz11:00 -- Palermo - Il Presidente Sergio Mattarella visita agli stabilimenti Fincantieri di Palermo12:00 -- Piazza Affari, Milano - Presentazione del Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI) voluto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) insieme a Cassa Depositi e Prestiti, per sostenere le piccole e medie imprese quotate italiane. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti partecipa in videocollegamento14:30 -- Università di Milano-Bicocca, Milano - Presentazione del Report trimestrale del Digital Gold Institute sull'ecosistema Bitcoin, crypto-asset e blockchain. - CDA: Preconsuntivo Semestrale Saluti istituzionali di Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, parteciperanno, tra gli altri, i ministri Santanchè, Abodi, Lollobrigida e Piantedosi, l'AD di ENIT, i presidenti di Confindustria, Federalberghi e FIPE e Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea