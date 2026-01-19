Milano 17:35
Francoforte: performance negativa per Deutsche Post

(Teleborsa) - Retrocede l'operatore postale tedesco, con un ribasso del 2,24%.

La tendenza ad una settimana di Deutsche Post è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società con sede a Bonn. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 46,97 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 46,59. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 46,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
