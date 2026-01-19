Francoforte: performance negativa per Deutsche Post

(Teleborsa) - Retrocede l'operatore postale tedesco
, con un ribasso del 2,24%.
La tendenza ad una settimana di Deutsche Post
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società con sede a Bonn
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 46,97 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 46,59. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 46,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)