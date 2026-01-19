Francoforte: scambi negativi per Deutsche Bank

prima banca tedesca come assets

DAX

Deutsche Bank

indice della Borsa di Francoforte

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 3,49% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 32,93 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 32,06. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 31,74 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)