Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Francoforte: accelera Bayer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: accelera Bayer
Ottima performance per la compagnia chimico-farmaceutica, che scambia in rialzo del 7,65%.
Condividi
```