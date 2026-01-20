Francoforte: performance negativa per Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia telefonica tedesca
, che sta segnando un calo del 2,03%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Telekom
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo dell'operatore di telefonia
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 27,48 Euro con primo supporto visto a 26,78. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 26,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)