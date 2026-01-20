Milano 13:09
Francoforte: performance negativa per Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia telefonica tedesca, che sta segnando un calo del 2,03%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Telekom, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo dell'operatore di telefonia confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 27,48 Euro con primo supporto visto a 26,78. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 26,54.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
