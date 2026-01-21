Francoforte: giornata depressa per Deutsche Bank

prima banca tedesca come assets

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione dell'1,81%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dellamostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 31,62 Euro con area di resistenza individuata a quota 32,13. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 31,41.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)