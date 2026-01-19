Milano 17:35
Francoforte: si concentrano le vendite su Cts Eventim

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Cts Eventim, con una flessione del 2,72%.

Lo scenario su base settimanale di Cts Eventim rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Cts Eventim, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 74,57 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 76,12. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 74,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
