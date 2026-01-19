Francoforte: si concentrano le vendite su Cts Eventim

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Cts Eventim
, con una flessione del 2,72%.
Lo scenario su base settimanale di Cts Eventim
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Cts Eventim
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 74,57 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 76,12. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 74,03.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)