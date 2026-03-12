Milano 15:09
44.214 -1,25%
Nasdaq 15:09
24.690 -1,10%
Dow Jones 15:09
46.952 -0,98%
Londra 15:09
10.307 -0,45%
Francoforte 15:09
23.532 -0,46%

Francoforte: si concentrano le vendite su ThyssenKrupp

Pressione sul produttore di acciaio, che tratta con una perdita del 2,81%.
