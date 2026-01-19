Londra: brillante l'andamento di Endeavour Mining

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che lievita del 2,25%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Endeavour Mining
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,93%, rispetto a +0,94% del principale indice della Borsa di Londra
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Endeavour Mining
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 41,15 sterline. Primo supporto visto a 40,71. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 40,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)