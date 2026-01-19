Milano 17:35
Londra: brillante l'andamento di Endeavour Mining

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che lievita del 2,25%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Endeavour Mining mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,93%, rispetto a +0,94% del principale indice della Borsa di Londra).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Endeavour Mining. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 41,15 sterline. Primo supporto visto a 40,71. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 40,55.

