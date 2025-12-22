Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:17
25.446 +0,39%
Dow Jones 21:17
48.385 +0,52%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Londra: andamento sostenuto per Endeavour Mining

Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, in guadagno del 2,35% sui valori precedenti.
