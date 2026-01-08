Milano 14:01
Londra: brillante l'andamento di Endeavour Mining
(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, con un rialzo del 3,21%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Endeavour Mining rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Endeavour Mining è in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,12 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,71. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 42,52.

