Londra: brillante l'andamento di Endeavour Mining

(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, con un rialzo del 3,21%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Endeavour Mining
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Endeavour Mining
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,12 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,71. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 42,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)