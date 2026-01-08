Londra: brillante l'andamento di Endeavour Mining

azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale

FTSE 100

Endeavour Mining

Endeavour Mining

(Teleborsa) - Bene l', con un rialzo del 3,21%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,12 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,71. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 42,52.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)