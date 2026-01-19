Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Londra: calo per Diploma

Migliori e peggiori
Londra: calo per Diploma
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali, in flessione del 3,52% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Diploma rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di Diploma classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 55,93 sterline e primo supporto individuato a 54,18. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 57,68.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
