Londra: calo per Diploma

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali
, in flessione del 3,52% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Diploma
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo di Diploma
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 55,93 sterline e primo supporto individuato a 54,18. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 57,68.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)