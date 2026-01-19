Londra: calo per Diploma

produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 3,52% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 55,93 sterline e primo supporto individuato a 54,18. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 57,68.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)