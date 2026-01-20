Milano 13:13
Londra: performance negativa per Diploma

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali, che presenta una flessione del 2,29%.

La tendenza ad una settimana di Diploma è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Diploma. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 53,98 sterline. Primo supporto visto a 53,03. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 52,71.

