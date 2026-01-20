Londra: performance negativa per Diploma

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali
, che presenta una flessione del 2,29%.
La tendenza ad una settimana di Diploma
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Diploma
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 53,98 sterline. Primo supporto visto a 53,03. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 52,71.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)