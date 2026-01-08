Milano 14:02
45.440 -0,26%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:02
10.018 -0,30%
Francoforte 14:03
25.041 -0,32%

Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per Diploma
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Diploma più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



