Milano 14:24
44.121 -1,32%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 14:24
10.111 -0,15%
Francoforte 14:24
24.362 -1,38%

Londra: scambi negativi per Diploma

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali, che passa di mano con un calo del 2,27%.

La tendenza ad una settimana di Diploma è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Diploma. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 54,68 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 53,28. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 52,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
