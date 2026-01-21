Londra: scambi negativi per Diploma

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali
, che passa di mano con un calo del 2,27%.
La tendenza ad una settimana di Diploma
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Diploma
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 54,68 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 53,28. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 52,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)