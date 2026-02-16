Piazza Affari: andamento sostenuto per BPER Banca

istituto di credito emiliano

FTSE MIB

BPER Banca

principale indice della Borsa di Milano

Banca emiliana

(Teleborsa) - Avanza l', che guadagna bene, con una variazione del 2,21%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dellamostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 11,68 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 11,88. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11,56.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)