Milano 14:20
45.265 -0,16%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:20
10.550 -0,17%
Francoforte 14:20
24.170 -0,15%

Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe
Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che mostra un decremento del 2,32%.
Condividi
```