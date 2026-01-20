Milano 13:02
Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio

Seduta sostanzialmente invariata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,17%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 64,96. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 63,33. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 62,75.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
