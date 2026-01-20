Milano 13:03
44.508 -1,52%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:03
10.083 -1,10%
Francoforte 13:03
24.543 -1,67%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 19/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio

Giornata difficile per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha terminato in ribasso a 8.112.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il CAC 40, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 8.033,6. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 8.268,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7.955,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
