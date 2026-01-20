Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 19/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio
Giornata difficile per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha terminato in ribasso a 8.112.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il CAC 40, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 8.033,6. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 8.268,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7.955,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)