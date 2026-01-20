Milano 19-gen
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 19-gen
10.195 -0,39%
Francoforte 19-gen
24.959 -1,34%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 26.563,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 26.563,9 in apertura.
Condividi
```