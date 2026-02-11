Milano 10-feb
46.803 -0,04%
Nasdaq 10-feb
25.128 -0,56%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 10-feb
10.354 -0,31%
Francoforte 10-feb
24.988 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 27.183,15 punti

L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 27.183,15 in apertura.
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 27.183,15 in apertura.
