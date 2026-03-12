Milano 11-mar
44.773 -0,95%
Nasdaq 11-mar
24.965 +0,03%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 11-mar
10.354 -0,56%
Francoforte 11-mar
23.640 -1,37%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 25.898,76 in apertura.
