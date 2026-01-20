Milano 19-gen
BPER Banca, JPMorgan riduce la partecipazione allo 0,685%

BPER Banca, JPMorgan riduce la partecipazione allo 0,685%
(Teleborsa) - Tra dicembre e gennaio JP Morgan Chase si è mossa in modo significativo nel capitale di BPER Banca, sia tramite compravendita di azioni che di altri strumenti finanziari. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti.

All'11 dicembre 2025, la quota potenziale era dell'8,768%. In particolare, il 7,209% erano diritti di voto riferibili ad azioni, l'1,039% obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza, lo 0,003% call option con data di scadenza 02/08/2027 e lo 0,517% call options con data di scadenza 31/01/2029;put options con data di scadenza 31/01/2029; Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 30/12/2025 ed il 09/09/2032.

Il 7 gennaio 2026 ha poi ridotto la partecipazione in azioni al 3,484% (quella complessiva potenziale al 4,136%) e il 9 gennaio l'ha ulteriormente abbassata allo 0,685%.
