BPER Banca, JPMorgan riduce la partecipazione allo 0,685%

JP Morgan Chase

BPER Banca

(Teleborsa) - Tra dicembre e gennaiodi, sia tramite compravendita di azioni che di altri strumenti finanziari. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti.All'2025, la. In particolare, il 7,209% erano diritti di voto riferibili ad azioni, l'1,039% obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza, lo 0,003% call option con data di scadenza 02/08/2027 e lo 0,517% call options con data di scadenza 31/01/2029;put options con data di scadenza 31/01/2029; Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 30/12/2025 ed il 09/09/2032.Il2026 ha poi ridotto laal 3,484% (quella complessiva potenziale al 4,136%) e ill'ha ulteriormente abbassata allo 0,685%.