BPER, JPMorgan ha una quota potenziale dell'8,346%

(Teleborsa) - JPMorgan Chase
ha una partecipazione potenziale dell'8,346%
in BPER Banca
. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 3 febbraio 2026.
In particolare, il 5,019% sono diritti di voto riferibili ad azioni
, lo 0,322% sono Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza, lo 0,001% sono Call option con data di scadenza 02/08/2027 e il 3,005% sono Equity Swaps
con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 09/09/2032.