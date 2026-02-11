Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 18:28
25.196 +0,27%
Dow Jones 18:28
50.206 +0,04%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

Banche, Finanza, Partecipazioni rilevanti
BPER, JPMorgan ha una quota potenziale dell'8,346%
(Teleborsa) - JPMorgan Chase ha una partecipazione potenziale dell'8,346% in BPER Banca. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 3 febbraio 2026.

In particolare, il 5,019% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,322% sono Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza, lo 0,001% sono Call option con data di scadenza 02/08/2027 e il 3,005% sono Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 09/09/2032.
