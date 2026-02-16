BPER Banca, JPMorgan ha una quota potenziale dell'8,378%

JP Morgan Chase

BPER Banca

(Teleborsa) -ha una partecipazione potenzialein. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 6 febbraio 2026.In particolare, l'sono, loè una, lo 0.001% sono altre posizioni lunghe con regolamento fisico e ilsonocon date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 09/09/2032.