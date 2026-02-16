BPER Banca, JPMorgan ha una quota potenziale dell'8,378%

(Teleborsa) - JP Morgan Chase
ha una partecipazione potenziale dell'8,378%
in BPER Banca
. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 6 febbraio 2026.
In particolare, l'4.932%
sono diritti di voto riferibili ad azioni
, lo 0.384%
è una partecipazione potenziale
, lo 0.001% sono altre posizioni lunghe con regolamento fisico e il 3.061%
sono Equity Swaps
con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 09/09/2032.