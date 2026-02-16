Milano 17:35
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.474 +0,26%
Francoforte 17:35
24.801 -0,46%

BPER Banca, JPMorgan ha una quota potenziale dell'8,378%

Finanza
BPER Banca, JPMorgan ha una quota potenziale dell'8,378%
(Teleborsa) - JP Morgan Chase ha una partecipazione potenziale dell'8,378% in BPER Banca. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 6 febbraio 2026.

In particolare, l'4.932% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0.384% è una partecipazione potenziale, lo 0.001% sono altre posizioni lunghe con regolamento fisico e il 3.061% sono Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 09/09/2032.
Condividi
```