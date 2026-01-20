CSG lancia IPO da massimi 3,8 miliardi di euro. Debutto venerdì ad Amsterdam

BlackRock

(Teleborsa) - Il gruppo ceco, presente anche in Italia attraverso le controllate Fiocchi Munizioni e Armi Perazzi, ha(IPO) su Euronext Amsterdam tramite un collocamento privato. Il periodo di sottoscrizione va dal 20 gennaio al 22 gennaio 2026, mentre l'inizio delle negoziazioni delle azioni è previsto per il2026.Ilè stato fissato ae l'offerta potrebbe raggiungere un, di cui: un importo base di circa 3.304 milioni di euro, costituito dall'emissione di 30.000.000 di nuove azioni (pari a 750 milioni di euro) e la vendita di 102.173.914 azioni esistenti (pari 2.554 milioni di euro) da parte di CSG FIN; e un'opzione di over-allotment per l'acquisizione di azioni che rappresentano complessivamente un massimo del 15% del numero complessivo di nuove azioni e azioni in vendita, ovvero un massimo di 19.826.086 azioni esistenti, per un importo massimo di circa 496 milioni di euro.Assumendo il pieno esercizio dell'over-allotment, l'offerta riguarderà il 15,2% del capitale e la società avrà una, secondo il prospetto pubblicato oggi.La società ha ottenuto- Artisan Partners, alcuni fondi dae Al-Rayyan Holding (una controllata al 100% di Qatar Investment Authority) - per un importo complessivo di 900 milioni di euro.CSG ha affermato che l'IPO "aumenta la visibilità del gruppo presso la comunità degli investitori internazionali, il riconoscimento del marchio e la credibilità, e fornirà inoltredi capitali".Il prospetto mostra che la società CSG FIN dellapossiede il 99,98% della società, con piccole partecipazioni azionarie da parte di diversi dirigenti. Deterrà l'84,78% delle azioni in caso di pieno esercizio dell'over-allotment.CSG punta attualmente a undell'utile netto, pagabile a partire dal 2027 sulla base della performance dell'anno 2026, soggetto all'approvazione del board e alle condizioni di mercato.