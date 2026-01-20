CSG lancia IPO da massimi 3,8 miliardi di euro. Debutto venerdì ad Amsterdam

(Teleborsa) - Il gruppo ceco Czechoslovak Group (CSG)
, presente anche in Italia attraverso le controllate Fiocchi Munizioni e Armi Perazzi, ha lanciato la sua offerta pubblica iniziale
(IPO) su Euronext Amsterdam tramite un collocamento privato. Il periodo di sottoscrizione va dal 20 gennaio al 22 gennaio 2026, mentre l'inizio delle negoziazioni delle azioni è previsto per il 23 gennaio
2026.
Il prezzo di offerta
è stato fissato a 25 euro per azione
e l'offerta potrebbe raggiungere un importo massimo di 3.800 milioni di euro
, di cui: un importo base di circa 3.304 milioni di euro, costituito dall'emissione di 30.000.000 di nuove azioni (pari a 750 milioni di euro) e la vendita di 102.173.914 azioni esistenti (pari 2.554 milioni di euro) da parte di CSG FIN; e un'opzione di over-allotment per l'acquisizione di azioni che rappresentano complessivamente un massimo del 15% del numero complessivo di nuove azioni e azioni in vendita, ovvero un massimo di 19.826.086 azioni esistenti, per un importo massimo di circa 496 milioni di euro.
Assumendo il pieno esercizio dell'over-allotment, l'offerta riguarderà il 15,2% del capitale e la società avrà una capitalizzazione di 25 miliardi di euro
, secondo il prospetto pubblicato oggi.
La società ha ottenuto impegni da tre importanti investitori istituzionali
- Artisan Partners, alcuni fondi da BlackRock
e Al-Rayyan Holding (una controllata al 100% di Qatar Investment Authority) - per un importo complessivo di 900 milioni di euro.
CSG ha affermato che l'IPO "aumenta la visibilità del gruppo presso la comunità degli investitori internazionali, il riconoscimento del marchio e la credibilità, e fornirà inoltre ulteriore flessibilità finanziaria e diversificazione attraverso l'accesso a una più ampia gamma di opzioni di raccolta
di capitali".
Il prospetto mostra che la società CSG FIN della famiglia Strnad
possiede il 99,98% della società, con piccole partecipazioni azionarie da parte di diversi dirigenti. Deterrà l'84,78% delle azioni in caso di pieno esercizio dell'over-allotment.
CSG punta attualmente a un dividend payout ratio di circa il 30-40%
dell'utile netto, pagabile a partire dal 2027 sulla base della performance dell'anno 2026, soggetto all'approvazione del board e alle condizioni di mercato.