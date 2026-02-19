SWI Capital, debutto in rialzo su Euronext Amsterdam

Euronext

(Teleborsa) -si è. Si tratta della sesta quotazione sunel 2026 e la seconda quotazione internazionale su Euronext Amsterdam quest'anno.SWI è lapresente in tre continenti, che opera da 26 uffici in 15 paesi europei, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Singapore. Il gruppo gestisce un portafoglio diversificato di asset in settori quali data center, immobiliare, istituzioni finanziarie, sport e intrattenimento.SWI Capital Holding è stata ammessa alla quotazione con 430.561.189 azioni. Il prezzo di riferimento è stato fissato a 3,76 euro per azione, con unaal debutto. Il titolo ha aperto a quota 4 euro per azione, salendo fino a quota 4,1 euro (+9%)."La quotazione di SWI Capital Holding su Euronext Amsterdam segna una pietra miliare per il nostro Gruppo - ha commentatodi SWI Group - Riflette la solidità della nostra piattaforma, la disciplina della nostra esecuzione e la visione a lungo termine che guida tutto ciò che realizziamo. In qualità di holding capogruppo del Gruppo, SWICH fornisce un quadro chiaro e scalabile per supportare la nostra prossima fase di crescita".