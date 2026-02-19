SWI Capital, debutto in rialzo su Euronext Amsterdam

(Teleborsa) - SWI Capital Holding
si è quotata tramite direct listing su Euronext Amsterdam
. Si tratta della sesta quotazione su Euronext
nel 2026 e la seconda quotazione internazionale su Euronext Amsterdam quest'anno.
SWI è la holding di Stoneweg Icona Group, un conglomerato di investimenti globale
presente in tre continenti, che opera da 26 uffici in 15 paesi europei, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Singapore. Il gruppo gestisce un portafoglio diversificato di asset in settori quali data center, immobiliare, istituzioni finanziarie, sport e intrattenimento.
SWI Capital Holding è stata ammessa alla quotazione con 430.561.189 azioni. Il prezzo di riferimento è stato fissato a 3,76 euro per azione, con una capitalizzazione di mercato pari a 1,62 miliardi di euro
al debutto. Il titolo ha aperto a quota 4 euro per azione, salendo fino a quota 4,1 euro (+9%).
"La quotazione di SWI Capital Holding su Euronext Amsterdam segna una pietra miliare per il nostro Gruppo - ha commentato Max-Hervé George, fondatore e CEO
di SWI Group - Riflette la solidità della nostra piattaforma, la disciplina della nostra esecuzione e la visione a lungo termine che guida tutto ciò che realizziamo. In qualità di holding capogruppo del Gruppo, SWICH fornisce un quadro chiaro e scalabile per supportare la nostra prossima fase di crescita".